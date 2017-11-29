賴揆會綠委 柯建銘：不只談勞基法修法

2017-11-29 13:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕勞基法修法引起部分民進黨立委不滿，行政院長賴清德今排定與黨籍立委餐敘，預料將觸及勞基法修法議題。民進黨團總召柯建銘會前受訪時表示，賴清德今明兩日安排與黨籍立委交換意見，包含勞基法、稅改等都會討論，以展現行政立法間的溝通協調；柯建銘說，最重要的是，大家對重大議題要有一致性看法。

勞基法修法卡關，賴清德今邀集衛環、交通、教育、經濟4委員會成員餐敘。

日前因反對勞基法修法的林淑芬，會前僅簡單表示，「不會放棄任何溝通的機會」；曾貼文反對民進黨因勞基法成一言堂的管碧玲，受訪時則說，勞基法修法並非鐵板一塊，賴清德也沒有這個意思，據她了解，目前都還在廣泛溝通的階段；管碧玲強調，勞基法修法不是價值上差錯的問題，而是立法技術與文字修正，要把文字修到符合行政院原始目標。

柯建銘受訪時說，賴清德上台後還沒時間跟黨籍立委餐敘，今明兩天與黨籍立委交換意見，將不只討論勞基法，稅改、總預算都會討論到，最重要是展現誠意。

柯建銘說，勞基法修法所有的程序都走過，今明兩天與黨籍立委溝通，盼大家對重大議題能有一致性看法。

針對媒體調查，有4成綠委不支持輪班間隔放寬一事，柯建銘說，媒體找機會見縫插針，這種調查不負責任，黨內有很多表達意見的管道。

今日共有將近30位立委出席餐敘，擔任衛環委員會召委的林靜儀，則因出席國際會議缺席餐會。