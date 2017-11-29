魏明谷、邱建富上演「大和解」 被疑檯面下「條件說」

彰化縣長魏明谷（左2）獲黨中央提名拚連任後，旋即到彰化市公所拜會市長邱建富（右2），雙方高呼「魏明谷連任成功」口號，營造大和解。（記者湯世名攝）

2017-11-29 13:06

〔記者湯世名／彰化報導〕民進黨今天公布首波縣市長提名，其中尋求連任的民進黨彰化縣長魏明谷確定入列後，立即趕赴彰化市公所拜會黨籍市長邱建富，雙方牽手高呼：「魏明谷連任成功！」，正巧今天也是邱建富的生日，魏明谷當場寫卡片祝他生日快樂，民進黨幹部在旁高喊：「4年後換邱建富！」，引起媒體關切，傳出雙方可能有「某種程度」上的默契或協議，事後邱建富被詢問此事頻說：「絕對沒有條件說！」，他全力支持魏明谷連任。

魏明谷今天上午赴彰化市公所拜會市長邱建富，市公所職員列隊鼓掌歡迎，多名縣議員、花壇鄉長李成濟等黨公職人員陪同。邱建富首先恭喜魏明谷獲得民進黨中央提名，繼續拚連任，魏明谷則祝福邱建富生日快樂，現場氣氛融洽。

魏明谷致詞表示，縣市合作基礎下，例如彰化市鐵路高架化，已得到中央承諾要推動，只待程序走完，大埔截水溝兩側道路拓寬，經費也已到位，汙水下水道明年也將完工。彰化市永遠都是彰化縣的火車頭，多項重大工程都已定案，希望縣民再給他4年時間，他會把相關建設完成。

邱建富則說，他能理解縣長要拚連任的心願，他一定會全力促成，並希望民進黨在彰化縣長選舉能夠「打破魔咒」；魏明谷若能連任，他4年後有機會來選時，「新人對新人」，機會將很大也比較好選，但若被對方拿去，「我就要等4年或8年」，因此他絕對全力支持魏明谷連任。

魏明谷與邱建富在本屆彰化縣長選舉黨內初選時，邱以極些微比例落敗，陣營質疑有「操作」之嫌，兩陣營檯面下廝殺慘烈，今年邱建富再度表達角逐黨內下屆縣長，雙方關係再度緊張，最終邱在縣長參選夢上再度落空；邱受黨內打壓，政治路險峻，下屆立委選舉，同區又有將拚連任的黃秀芳，因此，今天儘管有幹部高喊：「4年後換邱建富！」外界仍認為「4年後還有誰會記得你？」且魏勢將培植自己人馬，今天魏營造兩人大和解，但外界解讀為，雙訪是否已有某種程度上的默契？不過也有人認為，邱是否會全力支持魏連任，檯面下的暗潮洶湧，恐將比檯面上更加精采。

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