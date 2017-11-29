談李明哲案 柯文哲：事實內容要說清楚

2017-11-29 12:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲，昨被中國以「顛覆國家政權罪」，判處有期徒刑5年。台北市長柯文哲上午受訪時被問及看法，他先是向媒體詢問「罪名是什麼」、「有無公布犯罪事實內容」，聽聞審判書還未揭露，他表示「這就是問題。」

柯直言，給人家安一個罪名，但好歹事實、內容要講清楚，「不會說沒有審判書吧？」應該等公布之後再來看。

李明哲被控「顛覆國家政權罪」，遭中國關押數十日後，昨被湖南岳陽市中級人民法院判處5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，李也當庭直言不會上訴。