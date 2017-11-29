副總統：要扭轉台灣少子化的危機

2017-11-29 12:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見「第25屆幼鐸獎得獎人」，除肯定得獎者在幼教領域的耕耘與付出，並說明政府致力提升幼兒教保服務品質及減輕家長育兒負擔的具體作為，讓我國學前教保制度更上層樓。

副總統致詞時表示，「中華幼兒教育策進會」創立20餘年來，對國家幼兒教育政策之推動貢獻良多。除了戮力提升幼教從業人員專業知能及幼教政策宣導外，同時透過幼鐸獎甄選活動，表揚優秀幼教從業人員，形塑優良典範，以作為同業學習榜樣。

副總統指出，幼兒教育是孩子終身學習的重要關鍵，也是一切教育根基之所在，提供學齡前幼兒適切的教育環境與內容，對幼兒的生理與情意教育（affective education），例如人際溝通、情緒教育均有正面的價值。

副總統說，得獎的幼教先進長期投入心力，經營一個好的幼兒園，是啟動孩子們學習的關鍵，也是奠定國家人才培育基礎的最大助力，可說是相當有福報的重要志業。尤其是現在父母生得少，對於幼教都相當投入與用心，第一線的幼教老師也要直接與父母接觸、溝通，是台灣教育基礎打底的重要工作。

談及政府幼兒教保政策，副總統表示，台灣少子女化現象尚未紓解，2015年婦女總生育率雖逐步提升至1.18，但仍為出生率最低國家之一。參考各國經驗，建構符合家長兼顧職場及托育的教保服務，是提高國人生養子女意願的主要誘因，蔡總統教育政策目標之一，就是要讓家長減輕負擔，透過多元化、公共化的教保模式，增加家長選擇可負擔的托育機構機會，維護孩子就學的權益，整體提升2歲至5歲幼兒就讀幼兒園的比率。

副總統強調，希望藉由實施各項措施，協助幼兒園整體提升教保服務品質，讓我國的學前教保制度更上層樓，這是成就孩子未來的最佳後援，同時，也是扭轉少子女化危機最重要的作為。