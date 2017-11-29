被誣指助理醉鬧高鐵？ 桃園前立委對現任議員喊告

2017-11-29 12:41

〔記者李容萍／桃園報導〕1名自稱桃園市某前立委助理的5、60歲的男子，昨天上午在桃園高鐵站準備搭高鐵南下，但他進站閘門時被站務人員發現滿身酒氣，也沒拿票就要硬闖，高鐵警察後來介入處理發現男子酒後忘記車票放在口袋未拿出，才大搞烏龍；綠黨桃園市議員王浩宇昨天深夜在臉書引述此消息，並指該名男子是準備參與國民黨桃園市長黨內初選的前立委楊麗環助理，楊麗環今天上午透過團隊聲明無此名孫姓助理，相關指責全非事實，揚言到地檢署向王浩宇提告。

王浩宇後來發現貼文內容搞錯對象，今天凌晨連忙在臉書上發出道歉聲明，表示昨天是因為接到多名市民、高鐵站務員來信投訴，表示高鐵桃園站有名自稱是楊麗環委員助理的民眾在場大鬧、辱罵站務員。

臉書貼文發出之後，他今天凌晨與楊麗環委員通上電話，確認楊麗環委員並無此助理，只是該孫姓男子酒後胡言亂語，「我求證不周的地方，我願意向楊麗環委員公開道歉，也希望該名男子出面向站務員道歉。」

而楊麗環今天早上也透過團隊發出聲明，表示「針對於王浩宇議員在臉書上指稱楊麗環的助理在高鐵酒後鬧事，楊麗環查證他並未有該名孫姓助理，加上王議員在臉書上對於楊麗環的指責全非事實，楊麗環決定到地檢署提告王議員公然毀謗」。