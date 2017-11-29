藍委怒退席 黨產會預算輕騎過關

2017-11-29 12:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今處理不當黨產委員會單位預算，儘管國民黨、親民黨立委黃昭順、曾銘宗、鄭天財、陳怡潔等人提出40案減列、凍結案，但因人數不敵民進黨立委，紛退席抗議，黨產會預算輕騎過關。

立法院內政委員會今處理黨產會單位預算，預算項目包含一般行政、黨產處理業務等。為表達反對立場，泛藍立委黃昭順、林麗蟬、曾銘宗、鄭天財、顏寬恒、陳怡潔等人，共提出40案減列、凍結案，並進行討論。

討論過程中，國民黨、親民黨籍立委們，紛以黨產會立場不夠中立，黨產會人事費用、薪資水準高於行情，黨產會赴德國考察成效有限、業務執行成效不彰等理由，主張減列、凍結預算。黨產會則逐一解釋、說明編列緣由。

由於朝野立委遲未就預算案達成共識，會議主席賴瑞隆於11時許裁示逐案表決處理，黃昭順等人對此大表不滿，泛藍立委們眼見舉手舉不贏主張預算全數照列的民進黨籍立委，先後退席抗議。

在泛藍立委全數退席情況下，民進黨立委姚文智、趙天麟、陳其邁、張宏陸、洪宗熠、Kolas Yotaka、吳琪銘等7人展開舉手表決，將40案預算減列、凍結案全數以7:0否決，10案主決議全數7:0通過預算。

有趣的是，在預算討論快結束，即將展開表決時，理髮到一半的立委吳琪銘被急call回內政委員會參與表決，舉手時頭上還頂著染髮劑，最後賴瑞隆在黨籍立委的催促下，迅速完成表決，讓吳琪銘得以回去繼續理髮。