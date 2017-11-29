2018大選 台灣競爭力論壇民調：柯P支持度力壓藍綠

台灣競爭力論壇民調顯示，柯文哲2018連任前景看好。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-29 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕備戰2018縣市首長選舉，各黨的候選人已逐漸浮上檯面，在競爭激烈的台北市，國民黨新生代立委蔣萬安近來聲勢看漲，但最新民調顯示，台北市長支持度最高仍是現任市長柯文哲，能威脅到他的人則是國民黨前立委丁守中。

綜合媒體報導，台灣競爭力論壇今公布2018台北市長選舉民調，柯P滿意度為53.9%；若以黨派來看，泛綠民眾有41%支持柯文哲、行政院長賴清德為25.9%。

國民黨方面，近來在勞基法修法搶佔不少鎂光燈的蔣萬安，與柯文哲對決的話，支持度僅14.8%，大幅落後柯文哲的45.8%；老將丁守中相對較能威脅柯文哲，支持度為36.9%，小幅落後柯文哲的42.7%。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，目前的態勢，柯文哲無論對上藍綠都是一馬當先，也使得民進黨被迫不提自家候選人。謝明輝認為，若柯P明年連任，氣勢可能襲捲2020總統大選。

此外，蔣萬安雖然網路聲量高，但在調查中仍未獲得年輕民眾支持，可能與無法擺脫權貴形象有關，而丁守中雖然權貴形象不大，部分藍營支持者對他也有補償心理，但年輕民眾卻很陌生。

此份民調在11月21日至11月23日進行，加權後的成功樣本為1071份，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，最大誤差不超過±2.99個百分點。