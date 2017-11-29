藍委質疑雄檢辦慶富案 邱太三：特偵組被黃世銘毀掉的

邱太三（左）表示，特偵組過去的表現就是聽總統的話，特偵組是被前檢察總長黃世銘毀掉的。（記者廖振輝攝）

2017-11-29 11:50

〔記者林良昇／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀法務部長邱太三報告「特偵組廢除後之檢察體制運作檢討報告」，民進黨立委李俊俋質疑，國民黨召委王育敏排此案是配合律師陳長文「帶風向」恢復特偵組，作為留給社會公評；邱太三在回應國民黨立委質詢時強調，特偵組過去的表現就是聽總統的話，特偵組是被前檢察總長黃世銘毀掉的。

藍營近期質疑雄檢偵辦慶富案的能量不足，王育敏今在司委員會排案「特偵組廢除後之檢察體制運作檢討報告」，李俊俋質疑，近期陳長文發表文章說要恢復特偵組，他懷疑排案的目的是要帶風向，特偵組經過努力後走入歷史，司法回歸司法。

李俊俋說，尊重召委安排議程，「但是這樣的安排是什麼意思？」留給社會公評，王育敏則說，早有安排邀法務部報告特偵組廢除後的檢討報告，與「帶風向」無關，否認有配合陳長文。

國民黨立委林為洲則說，李俊俋的說法侵犯召委排案權，自我限縮立委行使監督行政權的權利；檢討並非要恢復特偵組，是遇到重大案件後有無辦法負荷的問題。

林為洲話鋒一轉，詢問檢察總長顏大和，若特偵組還在，慶富案是否由特偵組辦理？顏大和則說，慶富案牽涉廣，假設特偵組還存在，應該會由特偵組來辦，但對於現在檢方的辦案效率，並不會有影響。

林為洲質疑，雄檢層級較低，受到的干擾會比特偵組少嗎？邱太三則反駁，毫無疑問特偵組容易被干擾，過去的表現就是聽總統的話，誰能保證這樣的情形以後不會再發生？邱太三也強調，涉洩密的黃世銘把特偵組毀掉，這就是特偵組所被質疑的地方。

林為洲堅稱，地檢署檢察官有很多人可以督導，明顯地檢署被干擾機會比較大，邱太三強調，法院組織法規定，高檢、最高檢可督導地檢，「你告訴我哪一條法律有規定總統可以督導地檢署？」

國民黨立委林德福質疑，雄檢辦慶富案配合總統府，讓外界質疑雄檢聽上面怎麼講就怎麼配合，邱太三答詢表示，他並沒有質疑雄檢，對於許多雄檢辦案的過程，是「委員想像過度」、「每天看媒體吵來吵去，我們也覺得很煩」。