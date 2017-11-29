李明哲案重判5年 孔傑榮：不利兩岸關係

學者孔傑榮認為，中共對李明哲的判決結果不利於兩岸關係的未來發展。（資料照）

2017-11-29 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲昨被控「顛覆國家政權罪」遭中國判處5年徒刑，紐約大學亞美法研究所所長孔傑榮（Jerome A. Cohen）表示，中國對李明哲的判決是中共高層妥協的產物，也是對從事人權或政治活動者的「危險警告」，但這對兩岸關係發展也是「挫折與倒退」。

根據《中央社》報導，熟稔中國司法體制的孔傑榮指出，中共花了很長時間考慮後才做出這項判決，相信高層之間對刑期長短存在不同聲音，判處10年以上可能太重，但3年又給予外界輕率觀感，相信5年是中共高層「妥協下的產物」。

而這次的判決，也是中共對於所有赴中國倡導人權、從事政治活動者一次「危險的警告」，未來包括台灣、美國和其他國家任何人，只要與中國人士接洽或支持中國人權與政治活動，不管親自赴中或以電郵、網路或聲明等方式宣傳理念，都可能被冠上「顛覆或破壞國家政權罪」的罪名。

孔傑榮認為，李明哲的宣判結果對兩岸關係未來發展是「挫折與倒退」，不利兩岸關係發展，不過他也說明，中共雖已宣判結果，但全案還未結束，仍需觀察後續發展，並援引中共以往也曾有過判處更重刑期，之後又以政治藉口或保外就醫等理由，讓當事人很快獲釋的前例。