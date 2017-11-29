輪班間隔鬆綁惹議 林美珠：設機制防過勞

輪班間隔鬆綁惹議，勞動部長林美珠說，設機制防過勞。（記者朱沛雄攝）

2017-11-29 11:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對民進黨內有4成立委反對鬆綁輪班間隔時數，勞動部長林美珠今表示，勞基法草案修法通過後，每個企業體勞動狀況很多，希望給予彈性；彈性就是例外，但原則上仍是堅持輪班間隔11小時，但有勞動現場狀況特殊，因此透過修法，有彈性的空間，未來仍會有機制避免過勞。

媒體調查，針對69位民進黨籍立委進行不記名問卷調查，有64人收到問卷，52人作答，12人拒答，有高達44.2%的民進黨籍立委反對鬆綁輪班間隔時間。

勞動部長林美珠今出席勞基法修法公聽會前受訪時表示，每個企業勞動現場狀況很多，修法主要就是希望給勞資雙方一點彈性。

林美珠說，所謂的彈性就是例外，勞動部原則上還是堅持輪班間隔需維持11小時；媒體詢問彈性是否會變成例外，林美珠強調「不會」，透過各種機制，盼維持（輪班間隔）11小時，有工會的話，須經工會同意，沒有工會則是勞資會議。未來法案通過後，仍是會透過一些機制，避免過勞的現象。

被問及賴揆是否曾致電國民黨立委蔣萬安，希望不要排專案報告，林美珠則說，對不起，是因為她真的生病了，是剛好在她生病的情況下排案，而不是指現在，謝謝大家關心。

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