酒後又鬧事！李婉鈺辦公室：誤會一場

新北市議員李婉鈺又傳酒後鬧事，李婉鈺辦公室表示是選民服務、誤會一場。（資料照，記者何玉華攝）

2017-11-29 11:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺酒後又鬧事，辦公室助理稍早在LINE媒體群組表示Ｌ：「選民服務，誤會一場，謝謝關心。」不過，此說反而引起爭議。

李婉鈺這次酒後揮拳，對象竟是警員；她在今天凌晨前往北市大安區正義國宅找友人，疑酒後斷片，按門鈴時，頻頻按錯，被鄰居報案妨害安寧，轄區警方前往處理時，上前制止，竟發生打臉警員、掌摑民眾，被上銬帶回偵辦。