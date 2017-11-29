李婉鈺又傳酒後鬧事 新北議長勸就醫

2017-11-29 10:23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺10月初才因酒醉鬧事鬧上新聞版面，昨天晚間又傳出酒後鬧事，毆打警察，新北市議會議長蔣根煌聞訊，相當關切也很無奈，蔣根煌說，她可能因為壓力大無法紓解，會勸她尋求專業的協助。

蔣根煌說，議會也很關心她的狀態，之前曾經問過李婉鈺，她都說已經戒酒了，這次又出事，擔心她是不是壓力太大、無法排解，如果有必要，要勸她尋求專業或醫療的協助。

蔣根煌也提到，李婉鈺一出事，常常吸引大批媒體湧到市議會，對其他同仁也會造成困擾，會找機會再與李婉鈺談談。