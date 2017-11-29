銀行團密謀入主慶富？ 財長：金融業懂這些嗎

2017-11-29 10:17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於有周刊報導，慶富聯貸銀行團正密謀，讓第一金、合庫金、台企銀入主慶富重整。對此，第一金董事長董瑞斌今回應，一銀沒有造艦能力，且資金缺口太大，無法做這件事。財政部長許虞哲則表示，應該不會，「（畢竟）金融業懂這些嗎。」

據某周刊報導，慶富聯貸銀行團正密謀逼退陳慶男父子，由第一金、合庫金、台企銀為首，籌組新經營團隊，入主重整接手慶富；雖然短期可能面臨增資55億元陣痛期，但若重整成功，獵雷艦未來30年商機可上看千億元。

董瑞斌今於立法院財委會受訪時表示，一銀沒有造艦能力，且資金缺口太大，無法做這件事，組新團隊接手慶富，「不是我們應該要做的事，」週一表態不展延慶富預付款保證金，就是表示不做了，非常清楚。

董瑞斌指出，慶復聯貸案中，一銀損失約40多億元，扣除擔保品後約37、38億元左右，後續將以債權保全為第一，會繼續追，儘量追。

許虞哲則回應，還是尊重一銀評估，不過畢竟造艦造船很專業，一銀有的是金融專業，即使未來可能有利潤，「但你（一銀）本身還是要懂啊，」金融業懂這些嗎，這是很專業的事。

另一方面，對於財政部今日下午將召集公股行庫舉行例行會議，許虞哲指出，除慶冨聯貸案的檢討外，也會討論第三方支付等議題。對於未來聯貸案規範，他回應，一定會有，尤其是機密案件，一定要有第三方合約及照會制度，但由於聯貸屬於公司治理事項，財政部只是公股管理機關，不是監理機關，因此應該不會要求公股未來須就聯貸案來進行報備。