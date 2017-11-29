慶富總部拖欠113萬租金 每坪僅租40元

時代力量立委徐永明（見圖）今砲轟慶富兩個月來已拖欠百萬租金，地上物遭查封，而土地為經濟部的高軟園區，未來如何處理？（記者黃佩君攝）

2017-11-29 10:13

〔記者黃佩君／台北報導〕慶富獵雷艦爆發詐貸弊案，位於高雄復興四路上的總部大樓建物遭查封，但地主為經濟部加工出口區管理處。時代力量立委徐永明今砲轟慶富兩個月來已拖欠百萬租金，地上物遭查封，而土地為經濟部的高軟園區，未來如何處理？經濟部長沈榮津表示，慶富目前未繳租金為113萬元，催繳等事宜將會由加工處繼續處理。

慶富爆發詐貸，最大債權銀行第一金日前對慶富聲請假扣押，高雄地院查封位於高軟園區的慶富集團總部地上1～6樓建物。該建物為慶富興建、土地為經濟部加工出口區管理處所有，承租土地近0.9公頃。

徐永明今詢問慶富租金繳交情形，沈榮津表示「已經有兩個月沒有再繳交，積欠租金113萬元」。徐也砲轟「未來經濟部的爛帳怎麼辦？若倒了經濟部怎麼處理這塊地？有能力處理嗎？」沈榮津說，會請加工出口區管理處繼續辦理催繳。

徐永明也轟慶富總部用地每坪租金僅40元，是否過低？沈榮津也說，慶富是按規定的價錢承租，它過去對台灣經濟有貢獻，未來經濟部會妥適處理。