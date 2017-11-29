宏國總統連任若失利 李大維：我方未押寶、廣泛交朋友

外交部長李大維表示，外交部不會把國家利益押寶在單一邊，我國與執政方與反對陣營都有接觸、了解，「廣泛地交朋友」。（記者廖振輝攝）

2017-11-29 09:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕我友邦宏都拉斯總統大選結果尚未出爐，友台的現任總統葉南德茲與挑戰者票數接近，若葉南德茲連任失利，會否影響與我邦誼？外交部長李大維今天表示，外交部不會把國家利益押寶在單一邊，我國與執政方與反對陣營都有接觸、了解，「廣泛地交朋友」。

我友邦宏都拉斯舉行總統大選，尋求連任的現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）與挑戰者左派「反獨裁反對聯盟（Opposition Alliance Against the Dictatorship）」領袖納斯拉勒（Salvador Nasralla）票數相當接近，雙方皆自行宣布當選，尚待宏都拉斯選舉法院宣布最後結果。

李大維今列席立法院外交委員會，會前受訪時說，宏都拉斯總統選舉結果相當接近，宏國選舉法院這週四才會正式宣布結果，而我方不論是與現任陣營、或是反對陣營，都有接觸、了解，「廣泛地交朋友」，不會把國家利益全部放在一邊。宏國選舉結果目前對於我方未來一切規劃，不會有變化。