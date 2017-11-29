中琉文經協會1年近200萬補助惹議 立委提案全刪

2017-11-29 08:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部每年補助「中琉文化經濟協會」近200萬元；該協會為早年為處理台琉雙邊事務而設立的窗口，但在我於琉球正式設立「那霸分處」後，外交部仍持續補助該協會運作。民進黨立委蔡適應表示，外交部專項補助該協會於預算編列精神不符，且補助金額比其他民間團體高得多，應回歸一般社團補助辦法，提案全數刪除該筆預算。

立法院外交及國防委員會今將審查107年度預算。外交部長年在「國際交流」項下，匡列專項預算補助特定民間團體，其中有法源依據者為官方委辦單位，例如「台灣民主基金會」，每年獲約1億5千萬補助；另外外交部每年亦接受一般民間團體申請國際交流活動補助。

根據外交部107年度預算，獲專款補助者除了「台灣民主基金會」，也包括去年曾遭喊砍的早年反共組織「世界自由民主聯盟」與「亞洲太平洋自由民主聯盟」；為推動新南向新設的「台灣亞洲交流基金會」；研究APEC議題的「中華台北亞太經濟合作研究中心」；推動國際經貿交流的「中華民國國際經濟合作協會」與「亞太商工總會秘書處」；另也有「中德文化經濟協會」、「中國回教協會」、「中阿文經協會」與「中琉文化經濟協會」等扮演文化交流推手的民間組織。

其中「中琉文化經濟協會」是起源於二戰後，我政府為處理台琉雙邊事務所設置的窗口。然而在台日斷交後，由於我方對琉球主權認定問題，並未在琉球設處，而以「中琉文化經濟協會駐琉球辦事處」名稱辦理台琉業務。直到2007年，台灣才在琉球設置「台北駐日經濟文化代表處那霸分處」，「中琉文化經濟協會」則退位由民間人士運作，然而政府仍固定補助其經費。

據了解，外交部每年補助「中琉文化經濟協會」186萬餘元至196萬餘元，名義為推動台琉農業、文化、學術及體育等各項交流及接待訪團。但其補助數額遠遠大於外交部補助一般民間社團的數萬元規模，甚至該組織在2014年時，曾經因為僅花用54萬餘元，未能執行完預算，又將餘額退回外交部。

蔡適應說，外交部專款補助的民間組織，應是政府委辦的單位，中琉文經協會現在是民間團體，且該會前後任理事長均為同家族人士，均非官方指定，就該回歸民間社團補助辦法，才符合預算法編製的精神。而另外幾個單位，一樣有其歷史背景，惟經費補助數額與一般民間社團差距不大，可給予轉型期。