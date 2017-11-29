中時大篇幅批資安管理法 學者：感覺事有蹊翹

李忠憲呼籲各界關注資安管理法。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-11-29 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國為主的國際駭客近年來不斷對台發動網路攻擊，然而我國至今仍無資安管理專法。成大電機系教授李忠憲今天在臉書貼文，他認為資安管理法雖然裁罰的方式和管理的範圍有討論的空間，但該法是進步法案，台灣應該通過；然而《中國時報》卻大篇幅批判該法，令他感到事有蹊翹，並認為報導並沒有呈現事實。

立法院日前審查資安管理法草案，目前各黨團共6個版本幾乎皆以美國「聯邦資訊安全現代化法（FISMA）」為藍本。《中國時報》日前以整版和社論來批判資安管理法，李忠憲今天在臉書批評，中時不以人權為最優先的議題，現在這麼用力來反對這個法案，其中必有蹊蹺。

中時報導以此法案的18條、帝王條款作為論點，稱政府可沒有任何理由隨時進到民眾家中檢查電腦，等於是侵犯人權。李忠憲對此論點表示，雖然此說法不是沒有道理，卻沒有呈現事實。他貼出行政院澄清稿內容，強調該法「在保障人權及隱私的前提下維護國家安全，資安法規範對象也不包含所有民間企業。」

李忠憲強調，報導應該呈現事實來討論，此法規範的範圍對象是以組織為主，不及於個人，「討論侵犯人權是進步的現象，針對所有的議題，希望中國時報能夠秉持這樣的精神，繼續為台灣的人權發聲。但是針對議題，要提供正確的資訊，不能在錯誤的基礎上來加以討論，否則會失去焦點，也不會得到正確的答案。」

他也提到，台灣重點公司常遭受到中國網軍攻擊，現在情況幾乎是一個公司抵抗一個國家，且已有快10年的時間，但資安管理法在台灣是否有討論空間不太樂觀，報紙用這樣的力氣要來維護人權，讓他感到有些不安，因此他撰文希望能拋磚引玉，讓更多人關注此法。