中國為了防「李明哲們」 竟連外貿協會也遭殃了...

非政府組織工作者李明哲遭判刑5年。（法新社）

2017-11-29 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、非政府組織工作者李明哲今年3月在中國「被失蹤」，昨天被中國判刑5年。外傳李明哲等非營利組織早就被中國盯上，還針對在中國宣傳民主理念的基金會修訂非營利事業組織法，不料外貿協會駐中國單位也遭殃了。

《信傳媒》報導，李明哲過去以非營利組織型態在中國宣揚民主被中國當局盯上，中國官方也順勢修訂非營利組織法。有消息來源表示，中國官方當初是要針對1988年進入中國設辦事處的美國福特基金會（The Ford Foundation）修法，該基金會捐助中國各領域已達19億人民幣，不過由於該基金會主要重點事「促進民主制度，包括維護思想自由」，近年被中國官方盯上。

除了非營利組織受害，台灣外貿協會也遭殃，由於中國去年把非營利組織NGO的主管機關劃給了公安部，因此外貿協會從原本的主管機關是商務部，去年修法後主管機關瞬間變成了公安部。

一位台商透露，雖然公安部清楚貿協沒有任何政治意圖，但中方三不五十還是很「盡責」的派人到辦公室坐一坐，掌握一下最新的情形。另有貿協人員坦言，還是跟商務部往來比較習慣，因為很多台商的業務其實都和商務部有關，貿協和中方商務部的官員也比較有共同語言。