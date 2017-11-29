續造獵雷艦？傳3銀行團密謀入主慶富

知情人士透露，銀行團正在密謀逼退陳慶男父子，再由第一金、合庫金、台企銀為首籌組新經營團隊，入主重整接手慶富。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-29 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案議題延燒，因聯貸銀行團祭出「不展延保證金期限」，加上執行財產假扣押，慶富若未來一週內繳不出保證金，將瀕臨破產。不過有知情人士透露，銀行團正在密謀逼退陳慶男父子，再由第一金、合庫金、台企銀為首籌組新經營團隊，入主重整接手慶富。

根據《周刊王》報導，銀行團此舉是想藉資金壓力逼退陳慶男，雖然銀行團入主慶富，短期可能面臨增資新台幣55億元的陣痛期，不過若重整成功，獵雷艦未來30年的商機上看千億元。

報導指出，獵雷艦案對銀行團造成壓力，國防部則高枕無憂，因為若解約軍方可以拿回保證金，慘輸的只有銀行，因此第一金、合庫金、台企銀3銀行團，想透過各種方式讓「起死回生」。若銀行團真的入主慶富，屆時可能成立半官方性質的「新慶富公司」，但到時候陳慶男和其子陳偉志應該不在其位。

另外文中指出，銀行團看上軍售案背後未來30年龐大的維修後勤補給，及技術轉移衍生的商機，獵雷艦案簽有技術移轉合約，未來6艘獵雷艦所有維修都在台灣進行，經營團隊有放長線釣大魚的利多。

不過慶富發言人表示，目前對於外界任何的問題，都不予評論。陳慶男日前則強調，若有任何不法事證，檢方對他們父子倆不可能只裁定交保候傳而已。