李進勇獲提名拚連任 蘇治芬臉書：我會遠之

2017-11-28 23:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨明天將公布2018縣市長第一波提名名單，拚連任的9縣市長都會被提名，雲林縣長李進勇也將在明天發表獲提名感言；於2014年選舉全力輔選李進勇的前縣長蘇治芬卻在提名前夕於臉書發文，意有所指的表示，看到要取大位的人，她會遠之。

蘇治芬臉書發文全文：「我看到小孩子就會開心 所以 FB換了照片 但我看到要取大位的人 我會遠之 因為那令人不開心 從三年多前 103.11.29+七天開始 關係就生變了 好快的變臉⋯ 雖然我不會害人 但 我會遠之」

蘇治芬與李進勇關係疏遠，始於李進勇宣布終止興建「雲林世貿中心」，讓蘇治芬的政策無法持續，雙方關係至今尚未修復。

國民黨立委張麗善於日前表態，將爭取下屆雲林縣長國民黨提名，使3年前張麗善與李進勇大戰恐重演，但當年的時空背景已經不在。

當年李進勇有蘇治芬全力支持，加上政治大環境有利於民進黨，使李進勇高票當選；但目前民進黨中央執政受困於一例一休及年金改革，包袱極重，大環境不利於民進黨。

蘇治芬在臉書表態，暗示下屆縣長選舉「她會遠之」，雖不代表民進黨在雲林分裂，但蘇李兩人漸行漸遠是事實；惟李進勇執政已經3年，也建構一定的政治及基層實力，是否有實力自組競選團隊，而張麗善是否能維持既有的政治能量，有都待觀察，李張是否再戰、勝敗如何？也耐人尋味。