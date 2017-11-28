協助都市原住民族生活 賴揆督促原民會建立機制

2017-11-28 19:17

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天首度主持行政院原住民族基本法推動會委員會議，對於原民會提出「推動都市原住民族生活發展方案」報告，賴揆表示，有60%的原住民族在都市生活，請原民會協調相關部會加強與地方政府合作，確實督導委託的相關方案，盼順利執行並發揮效果。

行政院晚間發布上述新聞稿。賴揆說，原民會應關心原住民族在都市面臨食、衣、住、行、育、樂及就業等問題，以及族群文化與語言保存的危機感，同時與地方政府合作，建立可提供都市原住民族協助的管道機制。

賴清德表示，依據蔡英文總統提出原住民族政策五大目標、九大具體主張及聯合國原住民族權利宣言的規定與精神，請相關部會穩健落實與保障原住民族權益。未來行政院將秉持多元尊重的精神，持續推動原住民族事務，讓台灣實現族群共存共榮與平等。

賴揆並聽取原民會「原住民族基本法年度執行情形報告書暨配套法令辦理情形」報告後表示，原基法配套法令有87項須修訂，原民會與相關部會短時間完成78項立（修）法，值得肯定。針對尚未完成的9項，請權責部會積極辦理，並請原民會持續盤點是否仍有闕漏法令，並儘速完成立（修）法。另請原民會規劃各項法令完成的期程，定期列管追蹤，如需跨部會協商或遭遇困難，請政務委員林萬億督導協助，以保障原住民族權益。