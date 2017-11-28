獲小英充分授權 賴院長從這件事看到領導人高度

2017-11-28 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德接受媒體專訪，談到與總統蔡英文的關係，他表示自己獲得充分授權，與總統互動良好。他也提到，蔡英文的性格外柔內剛，充滿使命感，做事相當有決心，具有領導人的高度。

《中央社》報導，對於蔡英文總統的支持與信任，賴清德以自己擔任台南市長時「不進議會」的前因後果來說明。

賴清德說，當時南市議會發生議長賄選案，民進黨開除5名議員，導致剩下的52席議員剛好國、民兩黨各半，這5名遭到開除的議員反而成為議事投票關鍵。賴清德認為，如果當時他不採取行動，局處首長會認為市長已經妥協，不僅市府的清廉文化受到影響，局處長也可能就此求去，因此他決定不進議會。

賴清德表示，這個決定他沒有向民進黨主席蔡英文報告，也是考量到若是獲得蔡英文同意，變成主席要承擔這個決定；但就算主席反對，他也不能就此遵照主席的意思。結果事後記者直接找上蔡英文，蔡英文卻對這個相當具有爭議的決定直接表示支持，讓賴清德感受到「這就是領導人的高度。」後來立院也通過《地方制度法》修正案，縣市議會議長選舉改為記名投票，以示負責。

賴清德說，他與蔡英文總統共事的心得是，小英具有很強的使命感，做事也很有擔當，現在總統負責兩岸國防外交，對行政院則是充分授權，他和總統互動良好，不過改革、興利，都仍需要時間來完成。