蔡正元交保後首次露面：被收押4月當修行

2017-11-28 18:22

〔記者楊國文／台北報導〕前立委蔡正元被控在「三中案」中，涉侵吞中影減資款3.7億元，遭羈押4個月，日前才交保獲釋，今天他另因中影背信官司到高等法院出庭，蔡受訪提到台北地檢署明天是以「三中案」被告傳前總統馬英九，而他曾以證人被傳訊，蔡指三中案他是「坦蕩蕩」，讓司法查清楚，被羈押四月就當做是修行、也是對司法尊重。

蔡正元被控11年前擔任中影董事長時，主導中影現金增資認購及減資案，透過10元增資、13元減資，每股價差3元的方式，使自己及掌控的阿波羅公司共先認購200多萬股中影股票，減資後現賺635萬餘元，觸犯背信罪，但一審認為相關做法中影經董事會通過且沒有損害中影利益，今年1月判蔡無罪。

高院今傳蔡正元出庭，蔡是交保後首度出庭，他透露「交保後都在家盡義務，哄小孩睡覺」。

蔡開庭說，此背信案士林檢方未開過偵查庭就直接起訴他，「這不妥吧」，雖沒有違法，但公正性會被質疑。對被檢方指控他主導中影董事會一事，蔡表示，以當時的董事會成員結構，他雖是董事長，但無法主導，請求法官傳訊當年的會計師林寬照作證，查明當時董事會經過情形。

針對被控涉嫌侵吞中影減資款3.7億元，蔡正元強調自己絕對沒有拿走中影減資款，甚至掏腰包幫中影度過危機，；被問到北檢明天將針對三中案傳喚馬英九，蔡表示馬是背信案的被告，而這部份他被以證人傳訊過，問到馬的部分可說是「鉅細靡遺」，比問他自己涉案的部分還多，不過蔡自嘲說「最嚴重的應該是我吧。」

被媒體問到，據傳，蔡曾向檢方爆料，當年中投對黨產的機密報告涉嫌作假，是否屬實？蔡正元表示，檢察官確實有把一分中投的機密報告交給他，問他有什麼意見，他是事後才知道媒體已報導過此機密報告，他確看過機密報告，很多地方與事實不符，但可以理解，有些人可能想推卸責任，或掩蓋事實，或自我辯解，才會向上級寫報告時與事實脫軌，只要不違法他覺得都情有可原。

蔡正元還笑稱，內容不實之處，經他向檢方說明，檢才知道報告有不實。不過，曾任國民黨黨主席的馬英九是否知道該機密報告不實？蔡表示不知道。