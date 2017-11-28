與世界共抗空污 賴揆：盼盡快對外公布全面使用電動車時程

2017-11-28 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨（27）日接受《中央社》訪問時指出，行政院目前正在研擬解決空污的方案，台灣有三分之一的空污來自移動污染源，交通政策也成為重要的一環。賴清德列舉世界各國的例子，表示交通部與經濟部正在研究評估全面使用電動車時程，希望能盡快向社會說明。

根據《中央社》報導，對於全球與台灣都面臨嚴峻的空污問題，賴清德表示台灣空氣污染有三大來源，中國霧霾、移動污染源、工廠工業固定污染源，以上三項各占3分之1，政府須有完整的政策解決，其中移動污染源，更牽涉到交通政策的調整。

對於世界各國解決移動污染源的政策，賴清德表示，英國、法國、義大利等歐洲國家到西元2040年，境內已不再販賣內燃機（燃油）汽車，中國有100多個城市預定2030年只能用電動機車，越南河內也是預計在2030年全部汰換機車。

賴清德指出，針對移動污染源，交通部與經濟部正研商如何用交通政策解決環保問題，經濟部將調查產業發展狀況、訂定實施目標等，希望能盡快向社會報告。

此外，賴清德也在受訪時提到，即便是燃煤發電，也會要求環保，增加防污染的設備。賴清德說：「透過環保先進設備，2025年有信心達到非核家園、穩定供電，且空污問題也會一併解決。」