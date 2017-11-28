李明哲遭判刑 黨政人士：把民主台灣與中國推得更遠

2017-11-28 17:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對非政府組織工作者李明哲遭中國判刑，黨政人士指出，此案說明任何有寄望和平演變中國，想要在中國實施多黨民主的，都是中國政府眼裡的罪犯。就兩岸關係而言，所謂中國在一中原則下可能有更多的「彈性」，這種一廂情願也已被打破。

黨政人士表示，李明哲的判決有兩個層面的影響。

第一層意義對內，中國在習近平從上一波嚴打NGO、排除多黨政治下、反對民主演變等持續緊縮多元社會的力道只有多沒有少。民主多元的鼓吹在中國，現在就是一種犯罪行為。即便是台灣人，一樣不會獲得原諒。任何有寄望和平演變中國，湊熱鬧想要在中國實施多黨民主的，哪怕是外國人，都是中國眼裡的罪犯。例如不久前新華社公告網路禁止用語並嚴格執行網路言論管制。這個趨勢與十九大後，中國從集體領導更往一人極權的走向一致。

黨政人士說，第二層意義在兩岸關係上，自「反分裂法」之後，李案的判決更把所有可能對中國有和平演變，民主多元的想像打破，任何這一類的主張出自台灣人時，形同對中華人民共和國的背叛。一定程度也告訴台灣人，所謂「一個中國」、「統一」，只有中國自己定義的為準。這點也等於把儘管是極少數，但仍有部分台灣人對中國可能在一中原則下有更多的「彈性」一廂情願打破。有人就說，李明哲的這五年刑期，與其說是刑期，不如說是把民主台灣跟中國推得更遠的距離。

至於李明哲的判決是輕是重，黨政人士認為，其實言之過早。表面上這個「罪」在中國最重刑期有十年，五年是輕是重，或有可論。實際上如果要判斷所謂中方對台的「善意」有無，恐怕要從李明哲接下來究竟是免刑遣返，或者刑滿驅逐或入監後假釋，從實際的處遇去衡斷中方的力道到底有多強硬，會比較精確。