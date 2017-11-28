戒嚴特展登場！彈珠台得打共匪、跳舞要說「包餃子」

國立台灣歷史博物館舉辦「挑戰者們：解嚴30週年特展」，追憶當時人們的生活方式與高壓政權下的「挑戰者們」。（圖取自國立台灣歷史博物館）

2017-11-28 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中華民國解嚴30週年，國立台灣歷史博物館也舉辦了「挑戰者們：解嚴30週年特展」，追憶當時人們的生活方式與高壓政權下的「挑戰者們」，吸引許多4、5年級生前往參觀。展覽中可以看見貼滿反共標語的彈珠台，更有參展民眾說當時跳舞還得謊稱「包餃子同樂」，年少回憶歷歷在目。

據《中央社》報導，展覽中的「愛國彈珠台」相當吸睛，入珠口是中共軍人的圖片，旁邊還貼上了「反對共匪混入聯合國」、「打倒共匪有獎品」等愛國標語。台史博館人員指出，在戒嚴時期，路邊攤商由於擔心被取締，大多會以愛國標語來「掩護」生意，可說是「娛樂不忘愛國」。

而參觀特展的4、5年級生猶如走入時光隧道，一看見戒嚴時期的圖片、海報，當年的青春歲月歷歷在目，1名5年級生瞥見牆上愛國電影「梅花」的海報，興奮地表示他看過這部電影，主角是柯俊雄。而另名5年級生表示，讀大學時正值戒嚴時期，跳社交舞是被禁止的，而系學會都會以「包餃子同樂」當幌子來租借場地，只要確認學生全數進場，把風的也確認情況一切正常後，立刻拉上鐵門開始跳舞，現在回想起來非常有趣。

另外，當年電視台遭國民黨長期壟斷，控制傳播媒體言論自由。當時「綠色小組」自行架設衛星發射台，創立了台灣首家民間電視。展覽中也展出了「綠色電視台」的海報。台史博館人員表示，綠色電視台僅僅開播幾天因此鮮為人知，雖然當時已經解嚴，但言論管制還是很嚴格。

而展覽中可見主播頭戴斗笠、遮住半張臉，這些記錄民主前輩的抗爭身影的物件，依舊被館方小心保管著，提醒著人們自由的可貴與前人的血淚。特展中共展出150件的海報、圖片、影片及文物，展出日期至明年6月24日。