遭「剝奪政治權利」 學者：李明哲被以「中國人民」身分審判

2017-11-28 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲今遭中國以「顛覆國家政權罪」判處5年有期徒刑並剝奪政治權利2年，對於「剝奪政治權利」這項附加刑罰，有國內學者分析，認為中國當局試圖透過此舉對外彰顯「以中國標準對台人執法」的決心。

根據《中央社》報導，中華人民共和國刑法第3章第7節指出，剝奪政治權利屬「附加刑罰」，適用對象為危害國家安全的罪犯、無期徒刑及死刑犯等。檢閱中國判例，2015年曾有台人在粵販毒被判死並剝奪政治權利終身的前例，李明哲並非首例。

政大國發所教授李酉潭受訪時直言，台灣人在中國從未享有「政治權利」，但李明哲案中，法院特別附加該刑罰，來對李明哲進行「政治權利剝奪」，顯示當局試圖藉此舉強調「以中國標準對台灣人民執法」的企圖心。

此外，國際法專家宋承恩也指出，台港人士面對中國司法體制時通常適用「境外人士待遇」，但對此案中國當局並未明言交代李明哲適用何種身分，也未對司法管轄權做出說明，如今宣判「剝奪政治權利」，李明哲未被當局視作「境外人士」的意味越來越濃。

宋承恩進一步表示，從中國法院早先的起訴書看來，李明哲遭控有罪的言論絕大部分是在中國境外所為，而中國當局將李明哲的境外行為視作罪證，證明了當局確實是以「中國人民」的身份審判李明哲。