張學良兩岸3館年會週六登場 清泉地景藝術之森先開幕

新竹縣五峰鄉清泉部落新的地景藝術「森之蛹」，內部圓拱形的結構十分特別，預計將成為新興的拍照打卡景點。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-28 16:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府舉辦的張學良兩岸3館交流年會，將於週六（12月2日）登場，縣長邱鏡淳今天率先到五峰鄉清泉部落召開記者會，他除了邀請民眾來參加這項紀念歷史人物張學良的文化盛會，也大力讚揚當地即將開幕的「清泉藝術之森」文化地景，期待地景藝術品「森之蛹」將成為新竹縣新興的拍照打卡景點。

「這個圓圓的房子是用什麼東西搭的？看起來蠻有特色的！」今天首度亮相的「森之蛹」是藝術大師林舜龍和「清泉藝術之森」駐村藝術家陳鳳嬌、王永祥、張晟、田祐瑄、陳文成、施英輝、風青揚及錢雪梅共9人，一起共生共創的地景藝術，位置就在「清泉藝術之森」下方林間，看起來與現場自然環境十分融合。

林舜龍說，「森之蛹」是利用漂流木與透光板為素材，採自然光與自然空氣對流，讓空間保有自然怡人的條件，不僅與自然環境融合，也提供一所充滿藝術氛圍的手作空間，提升部落與外界的聯絡，在原有的文化底蘊上與現代國際交流。

邱鏡淳說，歷史人物「少帥」張學良曾在五峰鄉清泉部落幽居，縣府在原址重建故居並與周邊景點命名為「張學良文化園區」，這個園區和對岸中國的「瀋陽張氏帥府博物館」與「西安事變紀念館」，是跟張學良文化有關的3館，3館輪流舉辦張學良交流年會，今年輪到新竹縣主辦，縣府在清泉部落用舊派出所、警察宿舍、衛生室改造的「清泉藝術之森」也配合年會同時揭幕，讓活動更加熱鬧。

不過新竹縣府方面也透露，因為兩岸關係目前氣氛不如過去，2個月前就向陸委會申請中國方面2館共47人的入台證，被退件至少5次，直到今天下午才確定核發，申辦過程中要求事先呈報完整行程，和中國方面出席人士的講稿內容、縣府和中方不能私下簽署任何合約、中方人士來台必須全程依照預定行程行動且不能有人脫隊，限制之嚴格是前所未見。