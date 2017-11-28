李明哲遭判刑 民團促蔡政府強烈抗議

我國非政府組織工作者李明哲，今日遭中國大陸法院以「顛覆國家政權罪」判處5年有期徒刑，對此判決，台權會發表聲明表示，和平言論無罪，立即釋放李明哲，並要求蔡英文總統及政府應表達強烈抗議，捍衛國人基本權利。（記者朱沛雄攝）

2017-11-28 15:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲今遭中國以「顛覆國家政權罪」判處5年有期徒刑。台灣教授協會會長林秀幸表示，這是中國政府擴權、台灣政府缺席的具體展現，台灣人因發表言論遭中國政府定罪，是「台灣政府對人民在言論自由的保障破了大洞」；台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，中國司法無權過問他國人民在網路上發表的言論自由，呼籲蔡政府應用更高規格方式表達抗議，不能放任台灣人民權利遭任意宰割踐踏。

遭中國無故拘捕長達半年以上的李明哲，今天上午9時在中國湖南省岳陽市中級人民法院受審，法官宣布判處李明哲5年有期徒刑，李明哲並當場表示放棄上訴。

李明哲救援大隊下午召開記者會，包含原規劃陪同李凈瑜赴中卻遭遣返的前立委王麗萍也出席。

王麗萍表示，她昨日抵達湖南長沙後，遭中方以台胞證有問題為由、強制遣返，她認為這就是中國正在製造兩岸一邊一國的形象，「我們跟中國真的不同國」；王麗萍也說，她非常佩服李凈瑜，願意為了理想原則犧牲，因為「自由是要付出代價的」。

民間司改會執行長高榮志指出，李明哲在台灣網路上發表言論，到了中國卻被拘捕判刑，這對全台灣人民來說，沒有人可以接受，因為最基本的言論自由，在台灣憲法位階上應受到最高保障；高榮志強調，李明哲的審判過程，連最基本的法治基礎都沒有達到，不僅沒有律師辯護、受刑人也不該這麼快放棄上訴權利，這是具有中國特色的法治基礎，台灣人民不能接受；他呼籲，台灣社會應積極站出來反抗，若現在不出面，有可能以後都站不出來。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，李明哲案從羈押、逮捕到開庭過程，充滿不符合國際人權的標準，甚至違反中國自己的刑事訴訟法，中國強力打壓境外人士維持政權正當性，只是凸顯中國統治權的岌岌可危；邱伊翎強調，救援大隊對李明哲的審判結果「完全不能接受」，也認為中國司法無權介入他國人民在網路上的言論內容，呼籲蔡政府應強烈抗議，以維護國人言論自由的權利。

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