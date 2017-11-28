賴揆視察台北關 勉海關人員當「守護神」阻絕毒品入鏡

2017-11-28 15:25

〔記者姚介修/桃園機場報導〕行政院長賴清德今天視察關務署台北關將毒品阻絶境外的作業實況，最後期勉各緝毒單位人員要以「守護神」自我期許，阻絕毒品於境外，負責任把事情做好，政府機關也要和民間業者攜手合作，共同打擊毒品犯罪。

賴清德今天上午10前往桃園機場長榮空運倉儲公司，實地了解「新世代反毒策略第一站—阻絕毒品於境外、強化邊境查緝功能檢驗」 作業，台北關特別安排示範快遞機放貨物檢查、一般進口貨物檢查作業，搭配緝毒犬、拉曼光譜檢測儀等緝毒作業。

賴清德巡視後表示，現在國內毒品問題嚴重，政府非常關心毒品問題，蔡英文總統也將打擊毒品犯罪列為重要的指示，行政院在查緝毒品方面一定會認真執行，除了擬定完整的政策以外，在執行面，有包括檢、警、調、海關、海巡、憲6個守門神，海巡將毒品阻絶於海外，海關截毒於關口，通過海關進到境內就由檢、警、調、憲來追緝打擊境內毒品犯罪的活動。

賴清德說，海關不能鬆散，之前發生疑似毒品錯放事件，還有來自疫區貨物遭調包事件，都是鬆懈疏忽造成，他理解海關關員的辛苦，後續都會一一去跟同仁加油打氣，大家彼此共同合作，做到社會治安平穩，毒品查緝一定成功的目標。

賴清德強調，行政院有決心打擊犯罪，呼籲海關人員在面臨到可能只有1%的通關物品有問題時，還是要提高警覺，並且採取嚴謹的態度面對毒品問題。

賴清德指出，他自己是醫生，也會判讀X光片，但是專業絕對沒有X光科的專科醫生來得強，因此訓練程度一定會影響準確度，希望海關能強化在職訓練，由資深同仁帶領新進同仁，以頒發證照、發給獎金的方式鼓勵同仁強化專業判斷，發揮整體緝毒功能。

賴清德最後也勉勵海關同仁在既定的標準作業程序（SOP）下提高執行率，同時在提升設備上，讓同仁更有效率的達成目標，最後期許海關將緝毒工作作為要點任務，要以「守護神」自我期許，負責任把事情做好，同時各報關行等民間業者攜手合作，共同推動打擊毒品犯罪。

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