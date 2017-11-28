獨家》隱匿資產懲罰條款雖談妥 婦聯會開條件逼官方讓步

婦聯會在3方協商中，堅持董事會政府代表須為文官，要力阻政府未來派人介入主導基金會，圖為婦聯會官網海內外分會數量，有國民黨中央委員會分會，顯示婦聯會與國民黨關係密切。（記者陳鈺馥翻攝）

2017-11-28 14:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會、內政部與婦聯會3方協商卡關，行政契約至今仍未簽署，知情人士透露最新進度，婦聯會現已願接受隱匿資產懲罰條款，但仍堅持董事會政府代表須為文官，要力阻政府派政務官進入「官夫人俱樂部」監督。

據了解，關於董事會成員組成，婦聯會要求3分之1為婦聯會代表，3分之1的政府代表必須為文官，3分之1社會公正人士由婦聯會提名，再由政府同意人選與否。

知情人士強調，經內政部與婦聯會協調後，目前行政契約卡關因素，僅剩下婦聯會所開出的「政府代表須為文官」一項，官方若對此退讓，接受婦聯會開出的不合理條件，那協助婦聯會進行民主轉型的期待，將會一切落空。

據透露，官方原設下的隱匿資產懲罰負責人條款，在辜嚴倬雲不滿及婦聯會向協商代表反映，多次拖延拒絕簽約後，目前官方已退讓一步，將契約草案改成若有隱匿資產被發現，將懲罰基金會2倍罰鍰，也已排除懲罰婦聯會負責人。

知情人士指出，婦女聯合公益基金會未來成立後，若根據行政契約可留下69億元給基金會使用，隱匿前科累累的婦聯會，即便被查出有隱匿，名下資產還有那麼多錢，哪會怕政府罰款。

此外，有鑑於官方在隱匿資產懲罰條款已經釋出善意後，未來若再接受婦聯會政府代表須為文官的條件，那董事會3分之2的代表，仍會掌握在婦聯會手中，「官夫人俱樂部」只是成員減少，但也將繼續存在。

知情人士提及，內政部長在10月接受《自由時報》專訪時曾明言，內政部沒有答應婦聯會所開的政府代表須為文官的條件，葉當時更說「當然我們也不接受」；黨產會也多次強調，不會讓婦聯會對政府開條件，官方越到協商最後關頭，更應堅定立場，已符合社會對轉型正義期待。