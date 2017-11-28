效法大聯盟「阿土伯」 賴揆︰鬆綁法令給勞資雙方彈性

以太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維 （Jose Altuve）為榜樣，賴清德稱政府須學習他的機動性與彈性，所以鬆綁法令，給予勞資雙方彈性。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-11-28 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨（27日）接受《中央社》專訪，他指出台灣要以太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維 （Jose Altuve）為榜樣，學習他的機動性與彈性，所以政府也在鬆綁法令，給予勞資雙方彈性。

《中央社》27日專訪行政院長賴清德，是賴上任後首度接受媒體專訪，面對近期勞基法修法爭議，賴清德指出，台灣近幾年來經濟成長率都低於全球的平均值，加上申請區域經濟體組織也面臨中國的打壓，面對如此險峻的局面，賴清德認為：「應該要給勞資彈性的空間去合作，讓勞資有合作的機會，把事業做好，然後讓經濟可以好起來。」

專訪時，賴清德還特別提到今年美國職棒大聯盟最有價值球員（MVP），休士頓太空人的明星二壘手艾圖維（Jose Altuve），賴清德說，身高只有167公分的艾圖維厲害之處在於他速度很快，當他站上一壘，只要隊友打到外野的一壘安打，常常就可以跑回本壘得分。

賴清德說，台灣面臨激烈競爭的環境，但法令綁太緊了，把大家都綁住了，要效法艾圖維「更機動、更有彈性」，所以政府也要鬆綁七休一、修改一例一休，在優先保障勞工狀況下，給予勞資雙方彈性。