提升運輸品質卡實在 桃捷行銷預算多遭擱置刪除

2017-11-28 14:11

［記者陳昀／桃園報導］「提升運輸品質卡實在！」桃園市議會今天審查桃園大眾捷運公司明年度預算，其中業務宣導、公共關係費用被擱置3063萬元，機場捷運的行銷策略暨客層分析調查費用620萬元被刪了200萬元，議員多認為機場捷運今年表現不佳，應把錢花在刀口上、提升運輸品質。

桃捷公司編列2813萬元業務宣導費，包含媒體關係聯繫費、機捷運量提升行銷、機捷公益形象等。國民黨議員梁為超、黃敬平指出，今年機捷表現並不好，看不到效果，像是直達車班次、運量不足，且平均僅2成旅客會搭到機場，梁為超提出擱置無異議通過。

「怎麼又有公關費？」梁為超質疑，公共關係費今年編列100萬元預算，明年卻成長到250萬元，且業務宣導費已有類似用途。

桃園大眾捷運公司董事長劉坤億解釋說，搭機捷到機場的旅客實際上有27％，明年目標突破30％。他說，因為沒有特支費，公共關係費是用於員工的婚喪喜慶禮儀費用，以及沿線敦親睦鄰、關懷弱勢團體等活動，今年度因為預算不足，許多方案都無法推動。

「今年結婚很多、明年結婚更多？」梁為超問，雖然現在生育率低，鼓勵生育，但費用編列過高，科目應該解釋清楚，因此提議擱置，也無異議通過。

針對機捷行銷策略暨客群分析的委託調查費用620萬元，國民黨議員舒翠玲認為，想提高機捷營收，應該調降票價、提升搭乘品質，不要再出包，才能吸引通勤族搭乘，這是很基本的認知，不需要調查，提議全部刪除。

國民黨議員魯明哲則認為，確實有必要做客群分析，但不需要編列這麼高的預算，提議刪除420萬元；民進黨議員許清順則提擱置反制，後來市議員蘇家明說，不行銷很難賺錢，希望刪200萬元做個警惕作用，許清順收回擱置，最後刪200萬元。

「不能又要馬兒好，又要馬兒不吃草！」劉坤億說，必須做顧客行為調查，才能精準行銷、擬定票價方案及進一步策略，「這是投資、不是成本。」