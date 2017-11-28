苗縣明年度總預算火爆聲中過關 連24年分文未刪

2017-11-28 13:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會今天進行苗縣府107年總預算案三讀，有四位議員對苗栗縣政府9千多萬元預算有疑慮，其中民進黨縣議員陳光軒及羅貴星針對客家圓樓場地設施使用費及苗栗縣政府補助工商策進會協助辦理招商的1千萬元要求刪除，兩人最後力主表決，會中爭執不斷，因藍大於綠，主席會議的副議長陳明朝決議照原案通過，苗栗縣明年度總預算過關，這也是苗縣府總預算連續24年分文未刪。

此外，陳光軒今天針對苗栗縣地方發教育發展基金預算時，質疑全中運都有發給每位議員運動服，如今已收到6套，卻很少議員在穿，他認為議員部份不用再編經費購買。

而此議題，議員間也爭論不休，突然縣議員禹耀東起身指著陳光軒說「你不會比我更清廉！」引發陳的不悅，雙方起爭執，國民黨籍縣議員陳永賢認為陳光軒講太久，也起身回嗆，吵成一團，差一點爆發全武行，所幸被及時拉開，才未進一步衝突。

苗栗縣政府明年度總預算，歲出為189億2580萬2千元，歲入為191億5580萬2千元。

針對陳光軒的質疑客家圓樓已免收門票，還編相關場地設施使用費，科目明顯不符，要求退回重編。

苗縣府主計處長陳榮貴指出，有關客家圓樓，泰雅文物館及英才書院明年度收入仍有埸地委託經營、場外停車費及攤位展售費用等收入，足可彌平因停收門票收入而短少收入，將可在歲入預算執行應可達成預算目標。