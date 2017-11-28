李明哲被判五年刑... 徐永明：李可能「被出意外」

非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，今天上午在岳陽中級人民法院宣判，判處有期徒刑5年。（取自岳陽市中級人民法院微博視頻）

2017-11-28 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南岳陽中級人民法院今日宣判，「顛覆國家政權罪」罪判處李明哲5年刑期，並剝奪政治權力2年。時代力量立委徐永明對此批評，李明哲在中國「被失蹤」、「被認罪」、「被放棄上訴」，之後難保會不會「被出意外」。

時代力量立委徐永明今日（28）在臉書上表示，台灣非政府組織工作者李明哲，從在中國失蹤約半年後後現在被判刑，經歷過「被失蹤」、「被認罪」，和「被放棄上訴」的過程。

徐指出，李明哲今年3月只是去廣州拜訪朋友，但莫名其妙「被失蹤」，中共政府10天後才證實人在他們手上；9月11日李明哲遭控「顛覆國家政權」，且當庭「被認罪」；今日開庭宣判則是李明哲「被放棄上訴」。徐永明說，李明哲被判5年刑期，以中共政府漠視人權的紀錄而言，李明哲「難保會不會『被出意外』」。

徐另說，李明哲的罪名是中國胡亂強栽，表示「寫文章宣揚自由民主就叫顛覆國家？」，且舉出，以台灣人的角度而言，「李明哲的行為是言論自由，任何罪名與判決都是莫須有」。

徐永明呼籲，台灣政府對李明哲案應該要有清楚的立場，「不能任由中國政府欺壓台灣人民」，否則未來兩岸交流，人民「人人都要擔心自己會不會是下一個李明哲」。

陸委會則表示，無法接受李明哲案的判決結果，並要求中方必須早日釋放李明哲。