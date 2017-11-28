民進黨冬山鄉長初選爭議 黃強呈控訴民調不公

2017-11-28 12:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣冬山鄉鄉長初選今公布結果，由現任鄉代表林峻輔出線，但落敗的鄉代會主席黃強呈質疑民調公平性，認為初選電話抽樣選區對他不利，要求縣黨部應給鄉親交代。對此，民進黨縣黨部主委林進財表示，參選人有意見都可向黨部反映，或提出申訴，至於任何聲明，黨部不予回應。

民進黨冬山鄉長初選有黃強呈、林峻輔及宜蘭縣議會秘書長陳茂琳出面角逐，電話民調作業在昨晚6時至10時舉行，由兩家民調公司負責電話民調，縣黨部今早開封電話民調結果，確定由林峻輔出線，但黃強呈不滿，向縣黨部提出控訴。

黃強呈質疑，昨晚電話民調時，有羅東、五結民眾也接到民調電話；且電話抽樣選區也不公，例如冬山有4個選區，但抽樣電話，自己的選區僅占3成，其餘7成則為其他候選人選區，明顯對他人有利。

因民進黨三星鄉長初選，也有候選人控訴民調不公，黃強呈也批評，這次初選過程宛如三星鄉初選的「翻版」；他強調，這樣不公的初選結果，他沒辦法接受，縣黨部應給予合情、合理解釋，讓他對鄉親有所交代。

對此，林進財表示，兩家民調公司都由3名候選人同意後選出，民調電話都為電腦亂數抽樣，各取1068的有效樣本，第一題會先詢問住家、公司，再來詢問戶籍地，若非冬山鄉就會列為無效問卷。

林進財說，若候選人有意見，可向黨部提出異議，或向中央黨部申訴，對外聲明或作為，黨部不予回應。