竹市明年度總預算 議會罕見動用表決通過

表決通過新民意問政聯盟及民進黨團同意的版本，共刪除歲出預算5000萬元。（記者洪美秀攝）

2017-11-28 12:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天上午針對新竹市明年度總預算進行大會審議，黨團協商一直到上午10點半仍無結果，最後罕見的進入大會進行表決，最後歲出部分，在清點現場29名市議員後，以17:12通過新民意問政聯盟所提的版本，內容為刪除「新竹300年」活動600萬元及第二預備金4400萬元，共刪除5000萬元，國民黨版本則因人數未過半數，以12:17未過。

新竹市議會今天審議新竹市明年度總預算，罕見動用表決審議總預算，最後通過新民意聯盟所提版本，其中歲入預算為188億2424餘萬元，刪減0元。歲出部分原編204億3600餘萬元，經刪減5000萬元，刪減歲出預算為203億8600餘萬元，刪減比例為0.244%。

新竹市議會上午進行本會期定期大會延會最後一天議程，議長謝文進仍請各黨團進行協商，但協商到10點半仍無結果，經主席議長謝文進裁示請國民黨團將最後要刪除的版本提交大會後，11點進入大會表決。

其中新民意問政聯盟與民進黨所提的版本為刪除「新竹300年」600萬元及統刪第二預備金4400萬元。而國民黨版本為刪除「新竹300年」全部6000萬元經費，及包括市政宣導、1999服務專線及施政滿意度調查和香山小旅行等活動費共8768餘萬元，國民黨團也建議針對刪除項目採逐項表決方式，不過市議員鄭宏輝及鄭正宗強調各黨團已協商3天了，沒必要再逐項表決，最後在國民黨團前議長鄭成光出面緩頰後，由議長謝文進裁示採一次性表決國民黨及新民意問政聯盟兩個版本。

新竹市議長謝文進最後清點現場人數，除請假的國民黨市議員鍾淑英、鄭正鈐及無黨籍市議員孫鍚洲未進議場，現場有29名市議員，國民黨版本贊成與反對的比例為12:17，因未達半數沒通過。新民意問政聯盟版本贊成與反對的比例為17:12，最後通過新民意問政聯盟所提的版本。

新竹市總預算終於在近中午罕見動用表決方式通過，市長林智堅隨後也到議場向議會表達感謝之意，強調會善用每份預算經費，為市政打拚，帶給市民更美好的生活。

但國民黨團隨後也召開記者會抨擊市府明年度的總預算不公平、不合理、不正常，強調黨團所刪的都是不必要的活動經費，包括「新竹300年」等活動經費，強調經費的編列比例失衡，強調國民黨團已經盡力了，雖然人數不足未通過黨團的版本，但已做到監督市政的職責。

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