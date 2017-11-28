批慶富案藍綠都有 柯：辦太久執政者會受傷流血

柯文哲認為，慶富案應該要速戰速決，時間一拉久，現任執政者就會開始受傷流血。（記者方賓照攝）

2017-11-28 12:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近日慶富獵雷艦聯貸案鬧得沸沸揚揚，台北市長柯文哲今早受訪被問及看法時表示，他認為慶富案應該要速戰速決，時間一拉久，現任執政者就會開始受傷流血。

柯文哲昨晚到政大演講，點名慶富案說，這一看就知道這一定辦不下去，藍綠兩邊都有。今上午他出席南港區行動市政會議後，接受媒體聯訪時則說，慶富案辦太久了，一開始可以辦，可以推給前朝，時間一拉久，現任執政者就會開始受傷流血，拖越久流血越多，慶富案應該速戰速決。

現場媒體進一步問，是否認為跟大巨蛋案異曲同工？柯沒有正面回應，僅重申「慶富案不可以拖太久，現任執政者會流血」。

至於年改議題是否也是，柯表示這是台灣社會很大問題，雖然年改在法律上是不對的，但他還是支持改，因為不改國家會受不了，只是應該20年前就要處理，之前不處理，現在才開始處理，就好像公宅與高房租高房價問題，現在處理都太慢。

另外，對於台北市政府前秘書長蘇麗瓊接任勞動部政務次長，柯文哲笑說，蘇應是在勞基法修法當救援投手，「蘇麗瓊以前都可以頂住世大運、當執行長，抗壓應該超強的」。他認同蘇麗瓊的能力。#

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