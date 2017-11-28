慶富案陳端仁提到「參謀長」 藍營質疑劉志斌

2017-11-28 11:58

〔記者林良昇／台北報導〕慶富案爭議引發藍綠互咬，立法院國民黨團今再召開記者會質疑，剛調任海軍艦隊指揮部中將指揮官的前總統府侍衛長劉志斌中將，疑為高雄市前海洋局長王端仁被揭露錄音檔所提及的那位「海軍參謀長」，要求相關單位說明清楚。

國民黨團今早召開記者會再打慶富案，藍營也質疑，高雄市政府將興達港原為遊艇休憩區的BOT促參案取消，給慶富取得興達港合約，國民黨高雄市議員黃紹庭於記者會上表示，興達港一開始朝遊艇休憩的方向招商，國內知名遊艇廠商也申請該BOT促參案，在105年8月被駁回。

黃紹庭表示，巧合的是，王端仁於105年10月就邀漁業署官員到慶富大樓密商興達港土地標租案，同年12月將興達港土地上網公開標租，隔年1月慶富就取得興達港土地合約；黃紹平質疑，高雄市府因協助慶富的標租案，損失多少權益金？必須對外交代。

國民黨立委呂玉玲表示，興達港的歷程顯示在圖利慶富，總統府干涉的黑手無所不在，還伸進高雄地檢署：雄檢在6月份就掌握錄音檔，並列為他字案，卻遲遲未調查也沒約見，媒體披露錄音檔後還配合說謊，直到蔡總統發表「絕不寬貸、有錯就改」後，才在隔天約談22名官員，雄檢到底是「不敢辦還是不能辦」，等串供串好了才要辦案？

呂玉玲也說，雄檢約談的最高層級是王端仁，但王端仁在錄音檔中有提到要回到府內跟長官報告，而能被王稱為長官的也只有市長跟副市長，雄檢不應把停損點鎖死在王端仁，應該把那個「長官」抓出來。

國民黨立委馬文君說，關鍵錄音檔裡，王端仁提到一位「海軍參謀長」，當時的海軍參謀長就是梅家樹，但梅家樹說他並未見過王端仁；合理懷疑，王提的「參謀長」就是上一任海軍參謀長劉志斌。

馬文君表示，劉志斌雖然只擔任過海軍參謀長3個月，但他也擔任過海軍副參謀長，也曾為前總統陳水扁的武官，陪同出訪邦交國，跟陳慶男關係密切，應也對慶富案十分熟悉，有必要針對案情說明清楚。