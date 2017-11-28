慶富案陳端仁提到「參謀長」 藍營質疑劉志斌

2017-11-28 11:58

〔記者林良昇／台北報導〕慶富案爭議引發藍綠互咬，立法院國民黨團今再召開記者會質疑，剛調任海軍艦隊指揮部中將指揮官的前總統府侍衛長劉志斌中將，疑為高雄市前海洋局長王端仁被揭露錄音檔所提及的那位「海軍參謀長」，要求相關單位說明清楚。

國民黨團今早召開記者會再打慶富案，藍營也質疑，高雄市政府將興達港原為遊艇休憩區的BOT促參案取消，給慶富取得興達港合約，國民黨高雄市議員黃紹庭於記者會上表示，興達港一開始朝遊艇休憩的方向招商，國內知名遊艇廠商也申請該BOT促參案，在105年8月被駁回。

黃紹庭表示，巧合的是，王端仁於105年10月就邀漁業署官員到慶富大樓密商興達港土地標租案，同年12月將興達港土地上網公開標租，隔年1月慶富就取得興達港土地合約；黃紹平質疑，高雄市府因協助慶富的標租案，損失多少權益金？必須對外交代。

國民黨立委呂玉玲表示，興達港的歷程顯示在圖利慶富，總統府干涉的黑手無所不在，還伸進高雄地檢署：雄檢在6月份就掌握錄音檔，並列為他字案，卻遲遲未調查也沒約見，媒體披露錄音檔後還配合說謊，直到蔡總統發表「絕不寬貸、有錯就改」後，才在隔天約談22名官員，雄檢到底是「不敢辦還是不能辦」，等串供串好了才要辦案？

呂玉玲也說，雄檢約談的最高層級是王端仁，但王端仁在錄音檔中有提到要回到府內跟長官報告，而能被王稱為長官的也只有市長跟副市長，雄檢不應把停損點鎖死在王端仁，應該把那個「長官」抓出來。

國民黨立委馬文君說，關鍵錄音檔裡，王端仁提到一位「海軍參謀長」，當時的海軍參謀長就是梅家樹，但梅家樹說他並未見過王端仁；合理懷疑，王提的「參謀長」就是上一任海軍參謀長劉志斌。

馬文君表示，劉志斌雖然只擔任過海軍參謀長3個月，但他也擔任過海軍副參謀長，也曾為前總統陳水扁的武官，陪同出訪邦交國，跟陳慶男關係密切，應也對慶富案十分熟悉，有必要針對案情說明清楚。

  • 立法院國民黨團今召開記者會，質疑高雄市政府以活化興達港為名，卻將興達港招租給慶富公司，另也質疑剛調任海軍艦隊指揮部中將指揮官的前總統府侍衛長劉志斌中將，疑為高雄市前海洋局長王端仁被揭露錄音檔所提及的那位「海軍參謀長」。（記者黃耀徵攝）

    立法院國民黨團今召開記者會，質疑高雄市政府以活化興達港為名，卻將興達港招租給慶富公司，另也質疑剛調任海軍艦隊指揮部中將指揮官的前總統府侍衛長劉志斌中將，疑為高雄市前海洋局長王端仁被揭露錄音檔所提及的那位「海軍參謀長」。（記者黃耀徵攝）

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