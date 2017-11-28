慶富案》民進黨反擊 賴瑞隆：國民黨抹黑陳菊救吳敦義

民進黨立院黨團立委許智傑（左）、賴瑞隆（右）召開記者會要求吳敦義、簡太郎應該說清楚明白不要可以抹黑高雄市政府。（記者王藝菘攝）

2017-11-28 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案因銀行團確定將不展延慶富保證金，將面臨自動解約，但立法院國民黨團今仍持續攻擊高雄市府讓慶富集團開發興達港。高雄區域立委、民進黨立委許智傑與賴瑞隆今一同召開記者會澄清，慶富提供高雄銀行的現金擔保，存放於高銀期間約為1年3個月，無短時間內轉進轉出事實，與國民黨立委所言不符；另慶富與唐榮在BOT過程中都曾被打回票，唐榮是因開發陸域少，不符要求。許智傑與賴瑞隆要國民黨「不要再牽拖」，要求前副總統吳敦義與前行政院秘書長簡太郎「說清楚、講明白」聯貸案。

獵雷艦案瀕臨解約。國民黨立委曾銘宗昨在立院財委會指出，慶富於2014年得標後，高銀給予慶富17.5億元的履約保證，而慶富存在高銀的16.8億元擔保，很多是從地下錢莊借來的，而且「錢轉進去後，很短時間就轉出來」。國民黨團今天上午又召開記者會，質疑高雄市府以活化興達港為名，捨棄有意投資的唐榮遊艇公司，而「喬」給慶富。

民進黨立委許智傑與賴瑞隆今上午也召開「國民黨惡意抹黑，吳敦義、簡太郎說清楚講明白」記者會，先澄清高雄銀行一事。許智傑說，所謂「錢很快轉進又轉出」，根本是「睜眼說瞎話」。因為高銀提供17.5億元的履約保證，是出於慶富存放16.8億元高額存款放在高銀，這椿生意對高銀是賺錢的，「完全是在商言商」。賴瑞隆也指出，該款項自2014年11月存入，於2016年2月，獵雷艦聯貸案組成後，改由一銀開立保證函，高銀解除保證責任，該款項存放於高銀期間約為1年3個月，無短時間內轉進轉出事實，與國民黨立委所言不符。

許智傑與賴瑞隆強調，履約保證從高銀轉到一銀，聯貸案從無人要貸到成案，才是最大的轉折，卻「牽拖」是高銀的問題。但一銀同意放款和高銀根本沒有關係，且比例原則差太多，牽拖高銀「根本是無的放矢」。許智傑質疑聯貸銀行有無秉持專業做事？如果專業告訴你不可以，有沒有受到高層壓力？幕後黑手是誰？賴瑞隆也說，國民黨的抹黑策略非常清楚，就是攻擊高雄市府與市長陳菊，來救吳敦義，要求吳敦義、簡太郎、曾銘宗等人，才該為一銀放款「說清楚、講明白」。

賴瑞隆也澄清興達港BOT一事說，興達港閒置非常久，當時高市府和漁業署努力招商，慶富、唐榮和其他業者都希望有投資意願，當時兩家都被打回票；唐榮提案僅開發面積陸域12公頃，慶富則提出陸域35公頃，如果同意唐榮，會有23公頃陸域完全無法使用，不符合海洋局和漁業署的要求，因此退回要求唐榮必須做全案開發。賴瑞隆批評，國民黨不要老是用模糊戰術，轉移全案主軸；許智傑也嚴厲斥責，批評國民黨說長榮要投資興達港，簡直是「長榮打唐榮、竹竿當菜刀」，全為栽贓高雄市政府。