慶富統包獵雷艦「小孩玩大車」 海軍遭爆風險控管失能

慶富以「統包」方式得標，卻出現「小孩玩大車」問題，軍方官員不諱言，雖然造艦計畫是廠商自己提出，但海軍事先確實沒做好風險控管。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

2017-11-28 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦弊案持續延燒，而海軍在招標時，因為沒有在造艦計畫上設限，讓慶富以「統包」方式，承造獵雷艦的載台和戰鬥系統，知情人士質疑，此次爆出獵雷艦案，就是慶富以「統包」方式得標，卻出現「小孩玩大車」問題，而海軍在這方面也有令人質疑之處。

根據《風傳媒》報導，知情人士指出，獵雷艦的造艦計畫是由投標廠商自己規劃後再向海軍提出，包括台船也是以統包方式規劃，若海軍當初在招標時就設限，讓獵雷艦案僅限於承造船體，戰鬥系統則由中科院負責對外採購，就不致出現由慶富得標「小孩玩大車」的問題。

至於海軍為何讓獵雷艦採「統包」方式建造，原因出自於中科院當時沒有可用於探測水雷的精密聲納等水下戰鬥系統技術，且慶富已經「打點」好義大利廠商以及美國洛克希德馬丁公司，所以才屬意由慶富「統包」獵雷艦，因為這對海軍來說「最省事」。

軍方官員不諱言，一項高達350億元、涉及國外廠商輸出許可問題的造艦案，以這種包裹式的標案處理，在過去確實少見，雖然造艦計畫是廠商自己提出，但海軍事先確實沒做好風險控管，國防部也對獵雷艦案採統包做法提出檢討，未來將避免以統包方式造艦，盡可能讓中科院進行戰鬥系統的採購及整合。