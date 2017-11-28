竹縣長扮海狗 成了「水果奶奶」的臨演

「水果奶奶」趙自強（右）帶領「如果兒童劇團」在國內親子世界紅了約20年，近年積極配合新竹縣政府做公益，今天獲新竹縣長邱鏡淳（左）表揚、感謝。（記者黃美珠攝）

2017-11-28 10:56

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳今天早上變成了「水果奶奶」趙自強的臨時演員，扮演的角色還是1隻海狗！

原來是他為了「勸進」鄉親們大家小手拉大手，12月9日下午2點半、和當晚7點半，一起到新竹縣政府文化局演藝廳欣賞「如果兒童劇團」改編國家文藝獎得主鄭清文的「燕心果」、「天燈．母親」這2個童話作品而成的兒童音樂劇「尋找燕心果」！

邱鏡淳會這麼賣力「入戲」，主要是這2場兒童音樂劇除了售票演出，還都各保留公益席次，邀請新竹家扶等弱勢家庭的孩童，或是社會福利機構的院生等進場，邱鏡淳希望除了這些藝文團體所給的溫暖，也期待鄉親共襄盛舉進場送暖給這些來看戲的弱勢孩童，從中也給願意回饋的優質劇團肯定和支持。

趙自強今天早上8點半不到就抵達縣府為了這2場戲造勢。他說這齣戲在講1對燕子母子南飛過冬時，途中遇到了海狗等的故事。

在簡介時，劇組人員除了趙自強所扮演的「水果奶奶」，就只有燕子母子檔，還缺1隻海狗。

沒想到縣長邱鏡淳二話不說立刻自己「入戲」，逗得滿堂開懷大笑，他也抓住機會在繁忙公事中輕鬆一下，意外展現了他在平時疾言厲色形象外，也是很幽默的一面。