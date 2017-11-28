空污防制 藍委、民團批政府美化數據

國民黨立委蔣萬安、盧秀燕、李彥秀與民團，質疑環保署美化空污數據。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-28 10:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委蔣萬安、盧秀燕、李彥秀與醫師葉光芃等人，指環保署將國家公園與一般空氣品質監測站數據算在一起，意圖誤導國人、美化數據並呼籲將「空氣污染防制法」送入立立法院審議。環保署回應，此計算方式自1990年起都這樣計算，是長期比較，而「空污法」也將盡快送審。

蔣萬安、盧秀燕、李彥秀以及台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃、彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文、醫師楊澤民等人召開記者會，針對PM2.5等空氣污染檢測標準與地點，對環保署提出質疑。

葉光芃表示，他自年初就醫直質疑環保署將陽明山、恆春等國家公園的測站納入，拉低全國空品平均，企圖美化數據，且現有測站無法反映都會區的交通污染。

蔣萬安說，行政院長賴清德曾承諾這會期會將「空污法」送進立法院，但至今會期所剩不多，民進黨對「勞基法」就能強行排審，若賴院長有擔當就趕緊協調各部會，只要敢送，身為召委他就敢排審，防治空污不能只有口號。

環境保護署空氣品質保護及噪音管制處副處長謝炳輝回應，空品計算方式是從1990年建立監測網路後都這樣計算，以進行長期比較，對於「空污法」則是在行政院密集排審中，會在承諾時間內，盡快送入立法院審議。

謝炳輝說，對於空品標準的檢測方式以及測定地區，會定期檢討，環保署在防制空污上，一直都有積極在做，例如柴油引擎車輛的減量、提高10年以上老車檢驗標準，並對國營事業、大型污染源等空污進行盤點。

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