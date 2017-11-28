台北拆1％違建宜蘭就全敲引爭議 陳金德：沒回應

2017-11-28 10:50

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德日前接受媒體專訪時，針對宜蘭違規農舍問題，嗆聲「台北拆百分之一的違建，宜蘭就拆給你看」，他指出，柯P上任不是說要拆？「台北違建連罰款都不用繳，等台北市敲了百分之一，我們就全部敲掉」。網友對此紛紛表示，講幹話。陳金德今天受訪時指出，「沒有任何回應」。

根據媒體報導，陳金德談到宜蘭違規農舍怎麼處理時提到，「台北拆百分之一的違建，宜蘭就拆給你看」，陳金德向媒體表示，「你知道台北市有多少違章嗎？」他認為超過10萬，柯p上任不是說要拆，違章很嚴重，那台北市違章要不要拆？他不覺得宜蘭違規有比台北市的違章嚴重。

報導中指出，陳金德表示，住在台北的人，用台北市民的標準來看宜蘭，「你們中產階級，是這樣看農民喔？你用什麼標準？」他毫不客氣的說，「你台北市的房子，連6萬元都不用繳，哪一棟是有繳罰款？因為違章有繳罰款嗎？等台北市敲了十分之一，我們就全部敲掉，不要十分之一，百分之一就好，我們就把所有違規填土圍牆全部把它敲掉，好不好？」

許多網友紛紛在新聞下方留言表示，「有夠幹話」、「管別人要不要拆，你的地盤先拆」、「除了會講幹話還會什麼」。

陳金德今天在宜蘭縣務會議後接受媒體訪問，他對此表示沒有任何回應，之後宜蘭縣政府會找各方來辦公聽會，相關政策和農地管理都會讓大家來表示意見，並請相關單位研究，訂定一定程序或自治條例，思慮要更周延。