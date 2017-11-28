陳金德鬆綁農舍惹議 彭作奎痛批：不可思議

宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，推出的農地政策引發爭議。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-11-28 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德上任後爭議不斷，除了宣布退還4500多萬元違規農舍加價房屋稅後，並認為「農業發展條例」、「農業用地興建農舍辦法」不是法律，不可硬性規定農舍要鄰路、鄰側，農委會前主委彭作奎對此痛批：「不可思議。」

據台灣獨立媒體《上下游新聞市集》報導，針對近日宜蘭農舍爭議，曾因捍衛農地辭職的農委會前主委彭作奎受訪時嚴詞批評陳金德「令人感到不可思議，根本是本末倒置」；彭作奎反對解禁農地興建農舍限制，他強調：「農地本來是拿來生產農作物，現在卻變成炒作不動產，從基本面就影響農業。」

彭作奎呼籲，農委會應堅持農舍臨路臨側立場，同時污水排放更要弄好，不然絕對會影響農業生產環境；農舍興建規定解禁，讓宜蘭優良農地變成不種農作物，只種房子，彭作奎指稱：「如果購買農地者本身根本不是要務農，或只是為了蓋農舍豪宅，那塊農地根本等於報銷。」

對於若限制農舍必須鄰路鄰側會導致農地交易價格下降的疑慮，彭作奎認為，社會不應該再回到不蓋農舍、農地價格下降的論述，「台北路邊要種菜，優良農地卻拿去種房子」，讓台灣農地倫理完全混亂了。

彭作奎指出，農委會應採取直接補貼政策，位於農業發展區的地主可以獲得補貼或補償，讓農地維持農用，留下務農的人，包括美國、德國等國都是這樣，被劃定農業區不得興建建築物，而是靠直接補貼。

宜蘭縣代理縣長陳金德日前砲轟中央主管機關，規定農舍只能蓋在農地臨路臨側，有違憲疑慮，引起各界批判，農業處長陳德星也因意見相左而提出退休，陳金德還被爆擁違規農舍，上任短短3週爭議不斷。