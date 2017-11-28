蔡總統低調訪宜蘭 勉地方綠營「團結就會贏」

總統蔡英文昨到三星尾塹社區，了解當地長照據點推動情形。（記者張議晨攝）

2017-11-28 10:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統兼任民進黨主席蔡英文，昨以「私人行程」名義，低調到宜蘭三星參訪尾塹老人長照據點，了解長照政策推動狀況，隨後轉與小英之友會幹部會談，據了解，蔡英文會談過程中，提及宜蘭明年大選期許，強調「團結就會贏」。

蔡英文昨低調走訪三星尾塹社區，陪同人員包含民進黨選對會召集人林錫耀在內，還有立委陳歐珀、代理縣長陳金德、議長陳文昌、縣黨部主委林進財及三星鄉長黃錫墉等綠營黨中央、地方要角。

蔡總統昨天的行程並未公開，且過程保密到家，由於三星鄉下屆議員選舉，現任鄉長黃錫墉已表態參選，與現任議長陳文昌，將在縣議員初選中「對決」，引起地方關注，兩人昨也同台出席，搭上蔡低調走訪，難免給人不少想像空間。

不過，據了解，蔡總統三星行程，主要了解三星鄉長照據點推動情況，蔡總統也在活動全程與現場長者同樂，一行人並未觸及敏感選舉話題。

蔡結束三星行程後，隨即轉往與小英之友會幹部會談，因民進黨明年宜蘭縣長選情，被視為「艱困」選區，據了解，不少出席者即當面向總統表達憂心之意。與會人士轉述，面對幹部疑問，總統以自己接任黨主席後，帶民進黨逆轉的過程為例；總統提到，2008年是民進黨最艱困時期，但她接任黨主席後，慢慢團結大家，最後在2009年，民進黨重回宜蘭縣執政，這也是她轉運的開始。

與會人士說，蔡總統也提到宜蘭縣對民進黨的重要性，強調面對政局紛擾，大家要團結，「只要團結，就沒有打不敗的敵人」。