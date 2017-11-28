中和大火奪9命 朱立倫：公安疑慮建物不改善 強拆！

2017-11-28 10:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區違建公寓大火狠奪9命，引起社會關注。新北市長朱立倫今天表示，相關單位應痛定思痛檢討，各局處發揮橫向聯繫功能，以維護公共安全為首要目標，充分掌握有公安疑慮的建物，經稽查仍不改善者，以強制手段拆除，避免類似意外再度發生。

朱立倫今天在市政會議指出，每當發生重大意外時，公部門應設法找出背後潛藏因素，例如這名縱火犯是慣犯，為何可以繼續存在社會？對於高風險人士的管理，司法應有檢討空間；此外，須正視都會區租屋需求，包括社會住宅、租金補貼等措施，加速提高供給量；對於租屋管理，新北市人口數居全台之冠，外來人口多，強化公共安全管理刻不容緩。

朱立倫表示，對於公共安全管理，各單位應掌握充分資訊，目前工務局或消防局針對大專院校及工業區周邊，雖掌握部分租屋訊息，但成效有限，他建議透過租屋平台、網站、報紙或布告欄張貼廣告等管道，進一步勾稽比對，縮小目標。

朱立倫指示，警察局進行清樓專案時，若發現有公安疑慮的建物，應將資料轉交消防局或工務局，全面清查，民政體系也要發揮功能，鄰里長一定知道哪些地方提供租屋；消防體系可善用婦女防火宣導隊和義消資源，針對重點區域全面訪視，若遇拒訪者，列為可能有公安疑慮的清查對象；環保局執行違規廣告清除作業時，也可匯整租屋資訊，提供相關單位參考。

「前事不忘後事之師」，朱立倫強調，確認有公安疑慮的建物，經輔導後給予改善期，若不改善應強制拆除，如果涉及違建，絕不寬貸，維護公共安全是市府的首要責任，各單位應持續追蹤執行。