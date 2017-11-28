被控顛覆國家政權判刑5年 李明哲稱不會上訴

我國非政府組織工作者李明哲，遭中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」罪名羈押逾半年。（法新社）

2017-11-28 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲，遭中國羈押逾半年，湖南岳陽中級人民法院剛剛完成宣判，以「顛覆國家政權罪」罪名判刑5年，剝奪政治權力2年。

綜合媒體報導，面對5年刑期，李明哲當庭表示不會上訴，開庭過程李明哲一直低著頭，默默聆聽法官宣讀長約15分鐘的判決內容，其妻李凈瑜則全程旁聽。

根據中國刑法第105條，組織、策劃、實施顛覆國家政權，對首要分子或罪行重大的，處無期徒刑或十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

李明哲是首位被中國指控「顛覆國家政權罪」的台灣人，更是首位被以上述罪名判刑確定的，是國內外關注焦點。台灣智庫諮詢委員董立文昨（27日）表示，中國法律操作彈性太大，從判刑至執行都是政治操作，至於李明哲何時會被釋放回台，目前仍難觀察。

李明哲案大事記

◆今年3月19日，我國非政府組織工作者李明哲自澳門入境中國廣東省珠海市後失聯。

◆3月29日，中國國台辦證實，李明哲涉嫌「危害國家安全活動」接受調查。

◆4月10日，李明哲妻子李凈瑜欲赴中尋夫，然而出發前才獲知台胞證遭註銷，無法成行。

◆5月18日，李凈瑜赴美出席聯邦眾議院外交委員會聽證會求援。

◆5月26日，國台辦公布，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」遭到逮捕，成為首位遭控此罪的台灣公民。

◆9月6日，李凈瑜與李母郭秀秦獲通知，李案將於湖南省岳陽中級人民法院開庭審理，要求2人赴中處理。

◆9月10日，李郭2人分赴中國湖南長沙。

◆9月11日，李案開庭，李凈瑜與郭秀秦獲准旁聽，當日結束庭審後法院宣布擇期宣判，李明哲當庭認罪，台灣網友紛紛以「被認罪」稱之。

◆11月28日，李明哲被中方以「顛覆國家政權罪」罪名判刑5年，剝奪政治權力2年，成為首位因上述罪名遭判刑的台灣公民。