獨家》柯P對違建大刀闊斧？查報、處理輸扁馬郝

2017-11-27 23:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲上任3年對違建大刀闊斧，曾發豪語說違建是「國家恥辱」、「非文明國家該出現的現象」，去年底也要建管處把議員協調3次以上送到市長室裁決、近期甚至考慮上網公告議員違建案的資訊。但經查，最近幾屆市長任內拆除違建中，陳水扁查報約4萬2000件、拆除3萬件最多；馬英九、郝龍斌每屆查報、拆除約2萬件上下，唯有柯文哲至今僅有查報1萬4000件、拆除1萬2000件，成績敬陪末座。

建管處解釋，柯文哲任內查報件數、處理件數較少是因為拿其他市長4年與柯3年做比較。

不過，若計算每年平均查報件數、處理件數，柯任內年均查報件數約4848件；年均處理件數4010件，同樣低於前幾任市長。

根據建管處統計，陳水扁任內查報約4.2萬件違建、處理件數為3萬件，為歷任市長查報、處理的「雙冠王」。馬英九第2屆時，違建處理執行率達110.1％，建管處說明，當年是因配合防火巷及衛工汙管專案，處理後巷違建，所以執行率爆增。

建管處解釋，查報件數是指經民眾舉報、違建查報隊所列管的違建；處理件數是指自行改善或建管處介入拆除的違建數量，因此也可能包括前一屆所查報的案件；而執行率則是指該任市長在任內查報且處理的違建；表示北市違建總量有減少，也透露民眾對柯市府拆違建有信心，通報件數較其他市長多，但許多違建都已被列管，所以不算入通報案件。

市政府發言人劉奕霆表示，市長上任後對於違建之處理態度始終沒有改變，不管是226專案或是現正要執行的208專案，都秉持一切依法執行的態度；雖查報件數上有差異，但違建處理執行率和過去幾位市長相比並無不同，顯見新違建案件數應有下降趨勢。

都發局長林洲民也說，北市違建狀況已大幅度改善，台北市每年違建拆除績效評比都是各縣市中的第1名，相信市民在貴子坑俱樂部、三二行館等案都有目共睹。他也說北市府也規定104年9月1日起，新建築都須由建築師開設無違建證明，杜絕新違建的產生，認為違建總數下降是好現象，相較查報數、處理數當然較其他市長低，也說違建執行率有82.71%，表示建管積效更好。