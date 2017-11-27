廖蕙芳請辭獲准 蘇麗瓊接任勞動部政次

2017-11-27 18:49

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部政務次長廖蕙芳請辭獲准，前台北市政府秘書長蘇麗瓊接棒，明天（28日）上任。

勞動部晚間6點許宣布，廖蕙芳任職1年6個月，因為生涯規劃辭職，勞動部長林美珠今天准辭，遺缺由蘇麗瓊接任。

蘇麗瓊歷任宜蘭縣政府民政局長、台北市政府社會局副局長、高雄市政府社會局長、內政部社會司長、高雄市政府副秘書長、台北市政府秘書長，台北市主辦世大運期間，蘇麗瓊出任世大運執行長，勞動部前身勞委會期間，曾分別擔任參事、副主任委員職務。蘇麗瓊將在明天（28日）到任。

  • 前台北市政府秘書長蘇麗瓊接任勞動部政次。（資料照，記者方賓照攝）

    前台北市政府秘書長蘇麗瓊接任勞動部政次。（資料照，記者方賓照攝）

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